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/ Школьник из Челябинской области может попасть на шоу «Голос. Дети»

Школьник из Челябинской области может попасть на шоу «Голос. Дети»

Мальчик стал финалистом проекта «MUSIC STAR KIDS – 2019».
сегодня в 14:56
  |  Общество
В России состоялись отборочные туры музыкального проекта «MUSIC STAR KIDS – 2019». В них приняли участие более 200 человек со всех уголков России и стран ближнего зарубежья. В финал проекта были отобраны 48 талантливых детей, в том числе южноуралец, сообщает «Кыштымский рабочий».

Одним из финалистов конкурса стал школьник из Кыштыма Алексей Бетехтин. Мальчик занимается в вокальной студии с преподавателем, учится во втором классе общеобразовательной школы. Алексей спел на отборочном туре трек группы IOWA – «Это песня простая». 

Теперь кыштымскому школьнику предстоит выступить в финальной части премии с единственным на Южном Урале симфо-джазовым оркестром в изумрудном зале гостиницы «Малахит» в Челябинске 29 сентября. — сообщает «Кыштымский рабочий».
Среди членов жюри будет присутствовать музыкальный продюсер шоу Первого канала «Голос» и «Голос.Дети». Он может пригласить талантливых детей к себе.

Отметим, что пять участников финала проекта «MUSIC STAR KIDS - 2018» приняли участие в проекте «Голос.Дети».
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