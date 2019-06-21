Школьник из Челябинской области может попасть на шоу «Голос. Дети»

Мальчик стал финалистом проекта «MUSIC STAR KIDS – 2019».

В России состоялись отборочные туры музыкального проекта «MUSIC STAR KIDS – 2019». В них приняли участие более 200 человек со всех уголков России и стран ближнего зарубежья. В финал проекта были отобраны 48 талантливых детей, в том числе южноуралец, сообщает «Кыштымский рабочий».



Одним из финалистов конкурса стал школьник из Кыштыма Алексей Бетехтин. Мальчик занимается в вокальной студии с преподавателем, учится во втором классе общеобразовательной школы. Алексей спел на отборочном туре трек группы IOWA – «Это песня простая».



Теперь кыштымскому школьнику предстоит выступить в финальной части премии с единственным на Южном Урале симфо-джазовым оркестром в изумрудном зале гостиницы «Малахит» в Челябинске 29 сентября. — сообщает «Кыштымский рабочий».

Среди членов жюри будет присутствовать музыкальный продюсер шоу Первого канала «Голос» и «Голос.Дети». Он может пригласить талантливых детей к себе.



Отметим, что пять участников финала проекта «MUSIC STAR KIDS - 2018» приняли участие в проекте «Голос.Дети».

