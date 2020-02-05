На пенсии начинается новая жизнь: в писатели подалась кондуктор из Челябинска

Наталья дарит свои книги любимым читателям.

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Жительница Челябинска Наталья готова ежедневно признаваться в любви дорогому городу, она вообще старается все в своей жизни делать с любовью. Женщина много лет работала кондуктором, и все это время внимательно наблюдала за пассажирами своего 19-го маршрута.

«Я видела ежедневно входящих в салон троллейбуса и выходящих из него людей и в блокнотик „черкала“ несколько строк о том интересном, что случалось на линии в салоне моего троллейбуса, потом печатала на листочках и просто листочки дарила пассажирам», — говорит Наталья.

Оформить накопившиеся заметки в книгу «Блокнот кондуктора» Наталье помогла бывший редактор одного из южноуральских издательств Ревмира Степакова, которая на слух правила тексты начинающего литератора, поскольку за время работы утратила зрение.

«Мы встречались с Ревмирой в парках, и я просто читала свои черновики, а она подсказывала, терпеливо меня останавливала: „Наташенька, это предложение надо бы исправить... А вот это прочтите ещё раз... Да-да, надо оборот заменить....“ Так она мою безграмотную писанину помогла привести в литературный порядок», — рассказывает Наталья Ефимовна.

Сама же книга увидела свет в 2016 году, вышла небольшим тиражом в 100 экземпляров. Наталья издавала книгу на сэкономленную пенсию, каждый месяц откладывала по 500 рублей, так и накопила 20 тысяч. А в 2017 году получила от Законодательного собрания области диплом 1 степени в номинации «Книга-дебют».

«Книгу никогда, ни единого экземпляра не продала, только дарила. Мой девиз таков — „К Челябинску, с любовью“, а любовь разве имеет цену?», — рассуждает писательница.

Некоторое время назад на концерте «Светлое прошлое» писательница даже передала свою книгу лично в руки Алексею Текслеру. Останавливаться на одном издании челябинка не планирует, хоть здоровье уже подводит, желание поделиться своими историями с горожанами побеждает все недуги, так что скоро выйдет вторая часть «Блокнота кондуктора».