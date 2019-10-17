На отсутствие маршрутных такси № 64 жалуются жители Челябинска

В городе убирают рейсы, на которые выходят частники-нелегалы.

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Челябинцы жалуются на отсутствие маршрутных такси № 64. По словам жителей улиц Салавата Юлаева, Звенигородская, Городская, Чичерина и Комсомольский проспект, после того, как пропали маршрутки, уехать со своих остановок они больше не могут.

«Отменили самую востребованную маршрутку под номером 64! Приходится теперь ходить на перекресток Чичерина — Салавата Юлаева, втискиваться в буквальном смысле слова в полные маршрутки, которые едут из Паркового, что просто ужасно! Теперь дорога до центра города занимает не один час, а все полтора часа! Сами маршрутчики говорят, что администрация запретила им выходить на маршрут», — рассказала сайту «Первый областной» жительница Северо-Запада Наталья Шеметова.

В администрации города подтвердили что нелегальные маршрутные такси № 64 и № 84 должны полностью исчезнуть с улиц Челябинска.

«Есть разные перевозчики, в том числе и те, кто осуществлял свою деятельность нелегально. Правоохранительные органы проводят работу по наведению порядка в этой сфере, борьба с нелегалами усиливается. Как альтернативу, жители могут использовать 64 автобус, который полностью дублирует маршрут такси», — пояснил главный специалист управления транспорта администрации Челябинска Евгений Талыпов.

Отметим, что в ближайшее время будет увеличено количество автобусов, работающих на маршруте № 64. Поступление нового транспорта ожидается до 19 ноября.