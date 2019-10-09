Маршрут популярного автобуса № 64 изменили в Челябинске

Схему движения скорректировали на время дорожных работ.

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В Челябинске изменилась схема движения популярного автобусного маршрута. Теперь машины № 64 не будут заезжать на улицу 40-летия Победы и 250-летия Челябинска. Это связано с тем, что на одном из участков маршрута ведутся дорожные работы.

«ООО „Общественный городской транспорт“ информирует пассажиров, что в связи с проведением дорожных работ по улице 40-летия Победы изменена трасса движения автобусного маршрута № 64 „Автобусный парк — Железнодорожный вокзал“», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении транспорта города Челябинска.

На время работ автобус № 64 будет ехать по улице Братьев Кашириных до остановки «25 микрорайон», далее по улице Чичерина, а после по обычному маршруту. Изменения продлятся до полного завершения дорожного ремонта.