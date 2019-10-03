На 66-м маршруте в Челябинске сменился перевозчик: ждать придется меньше, но платить больше

На автобусный маршрут «Училище — станция Шершни» выйдут до 25-и автобусов.

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На маршрут № 66 «Училище — станция Шершни» выйдут до 25-ти автобусов. Теперь пассажиры будут ждать транспорт пять минут. Только платить за проезд придется без льгот. Об этом сообщили в управлении транспорта Челябинска.

С сегодняшнего дня на маршруте поменялась обслуживающая компания: муниципального перевозчика «Общественный городской Транспорт» временно заменит ООО «Урал-Дом».

«В конце июля „Общественный городской Транспорт“ сообщил, что прекращает обслуживание маршрута. Мы объявили конкурс на поиск нового перевозчика. Он прошел, но оказалось, что все участники предоставили недостоверные сведения: по количеству ДТП и налоговым задолженностям. Конкурс признали не состоявшимся. Чтобы не происходила приостановка обслуживания маршрута, мы выдали временное свидетельство. Сейчас готовится новый конкурс», — сообщили в управлении транспорта Челябинска.

Раньше муниципальный перевозчик давал от трех до восьми автобусов на маршрут № 66. Новая компания «Урал-Дом» должна вывести до 25-ти единиц транспорта, а интервал движения составит всего пять минут. Но есть нюанс: льготникам придется платить за проезд полную стоимость, а обычным пассажирам вместо 23-х рублей 25. В управлении транспорта отметили, такие меры временные.

«Такие неудобства с льготным проездом сложились из-за того, что „Урал-Дом“ еще заключает все необходимые договоры. В течение двух недель перевозчик оформит документы, и льготники будут оплачивать проезд, как и в другом общественном транспорте, то есть если школьники платили 11 рублей 50 копеек, то здесь они будут платить столько же», — добавили в управлении транспорта.

Первый рейс на маршруте № 66 «Училище — станция Шершни» отправится в 5:30, а последний автобус поедет в 21:30.