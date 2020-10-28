На очистку дорог Челябинска выйдет 127 единиц техники

На улицах города также будут трудиться более 250 дорожных рабочих.

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Метель и снегопад, продолжавшиеся несколько дней в Челябинске, прекратились. На борьбу с последствиями стихии на улицы города вышли дорожные рабочие. Сегодня, 28 октября, очисткой снега будет заниматься 252 человека. Кроме того, на дороги вывели 127 единиц техники.

«30 КДМ, 60 МТЗ, 28 погрузчиков, 6 самосвалов, 3 автогрейдера. Проводится расчистка дорог и тротуаров, особое внимание — пешеходным переходам, остановочным площадкам», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Кроме того, рабочие будут проводить подсыпку опасных участков на дорогах и тротуарах.

Телефоны диспетчеров комитета дорожного хозяйства Челябинска: 8(351)727-05-14, 8-951-771-7325 (по этому номеру можно написать в мессенджеры, а также прикрепить фотографию).