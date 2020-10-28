Челябинская телебашня сменит цвет в знак борьбы с инсультом

Акция «Оденься в красное» пройдёт 29 октября.

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Телебашня Челябинска сменит цвет в знак борьбы с инсультом. В четверг, 29 октября, состоится акция «Оденься в красное», приуроченная ко дню борьбы с этой болезнью. Суть акции — привлечение внимания к проблеме инсультов в стране. Организатором выступает Российское кардиологическое общество, а «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» принимает в ней участие.

«В этот день красным цветом загорится подсветка Останкинской башни и телебашен РТРС в Великом Новгороде, Казани, Пензе, Саранске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Туле и Челябинске. На медиафасадах Останкинской башни с 18:00 до 22:00 будет транслироваться сердце с белыми очертаниями на красном фоне. 29 октября в Челябинске с 19:00 до 23:00 часов местного времени будет включена подсветка по поводу борьбы с инсультом»,— рассказали сайту «Первый областной» представители РТРС.

Добавим, Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Впервые он прошёл 14 лет назад — в 2006 году. Он учреждён, чтобы подчеркнуть серьезный характер заболевания, повысить осведомленность людей о его профилактике и лечении, а также обеспечить лучшую помощь и поддержку перенесшим инсульт людям.