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/ Челябинцы сами выберут новые трамваи для города

Челябинцы сами выберут новые трамваи для города

В вагонах появится Wi-Fi и возможность зарядки телефона.
сегодня в 11:02
  |  Общество

В этом году трамвайный парк Челябинска обновится. Сразу 53 вагона планируют закупить для удобства горожан, предпочитающих электротранспорт колесному. При этом выбрать трамваи предлагают будущим пассажирам. Вагоны отличаются уровнем пола, скоростью движения, наличием розеток для зарядки телефона, и только самые удобные должны ездить по челябинским улицам.

Пока речь идет о маршрутах трамвая № 3, 16, 22. «ЧелябГЭТ» предлагает горожанам принять участие в опросе «Какой трамвай нужен Челябинску». Нам нужно знать, какие характеристики важны для нашего пассажира. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

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Комментарии

Евгения
13:39, 16.03.2019
Не помешало бы трамвайную ветку от Аэропорта Баландино до северозапада пустить, с работы уехать не возможно, дорога в одну сторону занимает 2 часа, при хороших погодных условиях, а если праздники вообще всё печально просто не уехать на такси 500 рублей я столько не зарабатываю ((((!!!!
Евгений
13:21, 16.03.2019
Ну хоть трамваи выберем. Хоть здесь нам, челяди, оставили право выбора.
Тимур Малаев
12:01, 16.03.2019
Будут выглядеть как прототип на фотке(нет)

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