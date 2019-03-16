/ Челябинцы сами выберут новые трамваи для города

В вагонах появится Wi-Fi и возможность зарядки телефона.

В этом году трамвайный парк Челябинска обновится. Сразу 53 вагона планируют закупить для удобства горожан, предпочитающих электротранспорт колесному. При этом выбрать трамваи предлагают будущим пассажирам. Вагоны отличаются уровнем пола, скоростью движения, наличием розеток для зарядки телефона, и только самые удобные должны ездить по челябинским улицам.

Пока речь идет о маршрутах трамвая № 3, 16, 22. «ЧелябГЭТ» предлагает горожанам принять участие в опросе «Какой трамвай нужен Челябинску». Нам нужно знать, какие характеристики важны для нашего пассажира. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.