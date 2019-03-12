Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.08 +66.08 74.29 +74.29
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
0 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Экспертиза признала дом в Магнитогорске пригодным для проживания

Экспертиза признала дом в Магнитогорске пригодным для проживания

В заключении сказано, что конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.
сегодня в 09:39
  |  Общество

Уцелевшие подъезды дома по Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где в канун нового года после взрыва произошло обрушение, признаны экспертизой безопасными для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Получены документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома № 164 по проспекту Карла Маркса, проводимой АО «Магнитогорский Гипромез». В заключении значится, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Демонтаж 7 и 8 подъездов начались в январе текущего года, поскольку они не подлежали восстановлению после обрушения. На время работ власти расселили жильцов 5, 6, 9 и 10 подъездов, компенсировав им затраты на аренду жилья.

Следующим шагом, по словам пресс-службы магнитогорской администрации, станет передача документов на государственную экспертизу. Выдача заключения по ее результатам запланирована на понедельник, 25 марта.

Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии. Если госэкспертиза утвердит заключение, выданное экспертной организацией, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов № 164 и № 164/6 по проспекту Карла Маркса. В настоящий момент продолжается подготовка проектно-сметной документации. — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, взрыв в жилом доме по улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске прогремел 31 декабря, утром. Поисково-спасательная операция велась на протяжении 4 дней. В результате обрушения погибли 39 человек.

Общество
Магнитогорск попал в топ-5 городов России по качеству дорог
09.03.2019
Магнитогорск попал в топ-5 городов России по качеству дорог
Общество
Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца
06.03.2019
Аренду жилья жителям пострадавшего дома в Магнитогорске оплатят еще на три месяца
Общество
На новую трамвайную ветку в Магнитогорске потратят 191 миллион рублей
04.03.2019
На новую трамвайную ветку в Магнитогорске потратят 191 миллион рублей
Общество
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
25.02.2019
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Kiki
10:05, 12.03.2019
Тем не менее за жильцами остается право выбора ,оставаться жить в этом доме или переехать в другое место,я считаю это правильное решение.
Kiki
10:04, 12.03.2019
Тем не менее за жильцами остается право выбора ,оставаться жить в этом доме или переехать в другое место,я считаю это правильное решение.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
В Челябинской области на 2% снизилась смертность от ВИЧ
сегодня в 12:48
В Челябинской области на 2% снизилась смертность от ВИЧ
Происшествия
На Южном Урале малыш получил ожог бытовой химией
сегодня в 12:08
На Южном Урале малыш получил ожог бытовой химией
Общество
Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Ковригину
сегодня в 12:06
Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Ковригину
Общество
Первые итоги спецоперации «Маршрутка — Нелегал» подвели в Челябинске
сегодня в 11:47
Первые итоги спецоперации «Маршрутка — Нелегал» подвели в Челябинске
Общество
В Челябинской области будет оказана господдержка предприятиям, экспортирующим продукцию
сегодня в 11:32
В Челябинской области будет оказана господдержка предприятиям, экспортирующим продукцию
Общество
Борис Дубровский провел встречу с руководителями общественной организации «Опора России»
сегодня в 11:16
Борис Дубровский провел встречу с руководителями общественной организации «Опора России»
Общество
В детской больнице Челябинска появилось уникальное оборудование
сегодня в 10:17
В детской больнице Челябинска появилось уникальное оборудование
Происшествия
На Южном Урале девушка с асимметрией лица найдена мертвой
сегодня в 10:09
На Южном Урале девушка с асимметрией лица найдена мертвой
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6