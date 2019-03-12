/ Экспертиза признала дом в Магнитогорске пригодным для проживания

В заключении сказано, что конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.

Уцелевшие подъезды дома по Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где в канун нового года после взрыва произошло обрушение, признаны экспертизой безопасными для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Получены документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома № 164 по проспекту Карла Маркса, проводимой АО «Магнитогорский Гипромез». В заключении значится, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.

Демонтаж 7 и 8 подъездов начались в январе текущего года, поскольку они не подлежали восстановлению после обрушения. На время работ власти расселили жильцов 5, 6, 9 и 10 подъездов, компенсировав им затраты на аренду жилья.

Следующим шагом, по словам пресс-службы магнитогорской администрации, станет передача документов на государственную экспертизу. Выдача заключения по ее результатам запланирована на понедельник, 25 марта.

Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии. Если госэкспертиза утвердит заключение, выданное экспертной организацией, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов № 164 и № 164/6 по проспекту Карла Маркса. В настоящий момент продолжается подготовка проектно-сметной документации. — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, взрыв в жилом доме по улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске прогремел 31 декабря, утром. Поисково-спасательная операция велась на протяжении 4 дней. В результате обрушения погибли 39 человек.