На новогодний утренник детишки Долгодеревенского пойдут в новый детский сад

Социальный долгострой готов к сдаче и приему ребятни.

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Пару месяцев назад Алексей Текслер объехал все социальные объекты, сроки сдачи которых были затянуты по разным причинам. Одним из них был новый детский сад в Долгодеревенском. Населенный пункт нуждается в дошкольном учреждении, жителей становится больше, а социальная инфраструктура только развивается.

Во время объезда губернатор потребовал ускориться и, как можно быстрее, закончить работы, не нанося в то же время ущерба качеству.

Главу региона услышали: уже на следующей неделе детский сад сможет открыть двери для первых дошколят. Он рассчитан на 155 мест, что покроет почти половину долгодеревенского дефицита.

«Дефицит мест на сегодня — 310, данный садик рассчитан на 155. Половину практически мы им закрываем. По инфраструктуре: коммуникации подведены все, есть вода, отопление, дороги, благоустройство. В конце недели подрядчик обещает сдать объект, можно будет приводить сюда детишек», — рассказал глава Долгодеревенского Александр Желтов.

Спальни и игровые уже готовы к приему маленьких постояльцев. Рабочие наводят последние штрихи, осуществляют контрольные проверки.

«В этом детском саду помимо детский помещений, ясельных групп и групп постарше, будут актовый зал, спортивный зал и, так называемые, творческие комнаты, в том числе, изостудия, чтобы дети там рисовали», — пояснил Артур Шакирьянов, представитель застройщика.

Два месяца назад в здании только начинали заливать полы, а сегодня уже установлено видеонаблюдение, облагорожена территория вокруг и обустроены подъездные пути. Не исключено, что в ближайшее время здесь заиграют детские новогодние мелодии на первом новогоднем утреннике, а стены наполнятся веселым смехом ребятни.