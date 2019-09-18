Опасно для жизни: отремонтировать скандальный мост через Уфу суд обязал мэрию Нязепетровска

В конструкции пошли трещины между пешеходной частью и дорогой.

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Нязепетровский районный суд обязал администрацию Нязепетровска привести в порядок мост через реку Уфу. Он для города — жизненно важный, соединяет основную часть и железнодорожный район. Еще весной объект начал разрушаться. Балка с плитами накренилась в сторону реки. Между пешеходной зоной и полосами для машин появились разрывы. Прокуратура потребовала от чиновников обеспечить безопасность движения на мосту и отремонтировать его.

«До настоящего времени мост находится в аварийном состоянии, в течение длительного периода времени меры, направленные регистрацию права собственности на мост, его ремонт и обеспечение безопасного передвижения граждан по данному объекту не принимались»,— отметили в прокуратуре Челябинской области.

Мост был построен еще полвека назад. Как объяснил глава Нязепетровска, начать ремонт администрация пока не может. Объект не принадлежит городу. Когда-то, как сообщали местные власти, он стоял на балансе РЖД, однако в компании эту информацию опровергли. Сейчас в мэрии работают над тем, чтобы оформить конструкцию в собственность. Сделать это планируют к концу года.

«После этого нам надо будет провести обследование моста, затем по его результатам подготовить проект капремонта или реконструкции. Он должен пройти госэкспертизу. Мы рассчитываем провести эту работу за 2020 год, а в 2021 приступить к восстановлению конструкции», — рассказал «Первому областному» глава Нязепетровска Александр Коростелев.

Пока же в городе обещают принять меры, чтобы обеспечить безопасность движения по мосту. Конструкцию укрепят. Поскольку больше пострадала пешеходная часть, чиновники совместно с ГИБДД планируют временно организовать реверсивный проезд машин по одной полосе, а вторую отдать для пеших горожан.