На МКС показали робота Федора

Космонавты «Роскосмоса» приступают к работе над ним.

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Накануне, 30 августа, «Роскосмос» опубликовал кадры, на которых видно, как антропоморфный робот Skybot F-580, именуемый как Фёдор, находится на Международной космической станции рядом с космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым. А в руках робот держал российский флаг.

Ранее космонавты с первого раза не могли включить робота Фёдора, поэтому космонавт Алексей Овчинин предложил воспользоваться молотком и гаечным ключом. Но после еще нескольких попыток включения Skybot F-580 все-таки запустился.

В «Роскосмосе» сообщили, что сейчас приступают к экспериментам с роботом. Фёдор находится в экзоскелете, который позволяет дистанционно управлять им. Отметим, что цель этого эксперимента — исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения.

Также напомним, что утром 24 августа корабль «Союз МС-14» с Фёдором на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией состоялась утром 27 августа и прошла успешно.