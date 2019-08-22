На Северо-Западе Челябинска появится новый сквер

Он будет расположен возле ТРК «Космос».

В Челябинске создадут новый сквер. Он будет расположен на Северо-Западе города, недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Космос». Жители близлежащих домов были недовольны, что при строительстве магазина убрали аллеи, по которым они любили гулять, а также тем, что разгружающиеся возле комплекса автомобили издавали слишком много шума. Чтобы урегулировать отношения с жителями района, руководство ТРК приняло решение создать возле комплекса новое общественное пространство.

Выяснить, какие проблемы появились у людей, предстояло представителям общественной организации «Опора России».

«Нас привлекли как общественную организацию, чтобы мы могли быть мостом между частным бизнесом, именно ТРК, и жителями, чтобы помочь им решить вопросы, которые возникли после строительства этого здания. Когда жители не знали, что сделать, когда были недоработки со стороны организации. Сейчас выявлены главные проблемы, которые необходимо устранить, чтобы снять физическое влияние ТРК на жителей. Нужно сделать территорию вокруг него благоустроенной», — рассказал сайту «Первый областной» консультант проекта Вахтанг Чикаберидзе.

План благоустройства территории уже готов. В данный момент уже установили несколько систем безопасности дорожного движения, шлагбаумы для запрета въезда на территорию комплекса большегрузов после 23 часов, перенастроили механизмы и световые приборы, чтобы не мешать местным жителям.

В общественном пространстве поставят скамейки, организуют зоны для отдыха, а также высадят больше 130 хвойных деревьев, которыми челябинцы смогут полюбоваться уже этой зимой. На газонах к следующему лету разобьют клумбы.