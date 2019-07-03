«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Тренировочный каток „Металлург“ город Магнитогорск“ на основании Приложения № 4 к информационной карте документации об электронном аукционе», — гласит описание объекта закупки.
Тренировочный каток будет находиться между проспектом Ленина и улицей Вознесенской и примыкать к арене «Металлург» с
Кроме самого льда, на территории комплекса будут расположены 5 раздевалок, комната для сушки хоккейной формы, а также тренажерный зал. На втоом этаже планируется построить специальную зону для родителей, которые смогут наблюдать за тренировками.
Отметим, что о строительстве тренировочного катка говорили еще в прошлом году. Его проект был одобрен в октябре 2018. Тогда исполнительный директор магнитогорского «Металлурга» Максим Грицай подчеркнул, что проект вышел на финишную прямую. Функционер также называл лето 2019 года началом строительства нового сооружения
«Есть определенная процедура подписания соглашения между бюджетами всех уровней. Как и предполагалось, финансирование будет вестись из минимум двух источников. Это федеральные средства и областные либо муниципальные. После подписания соглашения начнутся все конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И только после этого начнется само строительство», — цитирует исполнительного пресс-служба «Металлурга» директора команды Максима Грицая.
Отметим, что тренировочный каток будет принадлежать по праву собственности администрации Магнитогорска, но будет передан в безвозмездное пользование хоккейному клубу. Кроме того, в планах функционеров Магнитогорска — развитие хоккейной инфраструктуры города. Например, планируется открытие на базе МГТУ имени Носова факультета спортивного менеджмента и судейства, что позволит претендовать на звание академии.
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