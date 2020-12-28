Контракт с государством можно заключить на 250 тысяч рублей

С нового года южноуральцы могут оформить единовременную материальную помощь до четверти миллиона

С 1 января в Челябинской области будет увеличен максимальный размер социального контракта. Депутаты Законодательного собрания области приняли поправки в закон «О государственной социальной помощи в Челябинской области», согласно которому максимальный размер социального контракта будет равен 250 тысячам рублей.



«По инициативе губернатора Алексея Текслера в этом году изменены условия предоставления социального контракта, а теперь увеличен его максимальный размер с 80 до 250 тысяч. При этом минимальный размер остался прежним — 30 тысяч рублей. Теперь социальная помощь в рамках этого вида господдержки даст шанс большему количеству малоимущих семей с детьми и одиноко проживающих южноуральцев выйти из трудной жизненной ситуации, вернуться к стабильной жизни», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.



Социальный контракт, как мера господдержки, востребован жителями области. Так, в этом году в Нагайбакском районе данным видом помощи воспользовались одиннадцать семей — это достаточно высокий показатель.



«Среди получателей социального контракта — семьи, оказавшиеся в непростой ситуации. Наши жители приобретали домашний скот для дальнейшего разведения, предметы первой необходимости, мебель, технику. Одна семья оплатила учебу матери, другая — погасила задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги для получения соответствующей субсидии», — прокомментировала начальник Управления социальной защиты населения Алтынай Мусабаева.



Среди получателей — семья Елены Панариной из поселка Балканы. Елена одна воспитывает троих детей, работает заведующей ФАПом в соседнем поселке Требиятский. «Так получилось, что я сама заболела коронавирусом. Пока лечилась, пришла пора одевать и обувать детей к зиме, платить кредит за машину, на которой езжу на работу. В социальных сетях прочитала информацию о социальном контракте. Созвонилась с местным Комплексным центром социального обслуживания населения, мы очень быстро собрали необходимый пакет документов. На полученные средства купили новый холодильник, ноутбук и компьютерный стол. Старший сын в этом году оканчивает школу, компьютер нам очень нужен», — рассказывает Елена.



Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, не просто получать ежемесячные выплаты, а выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Направление средств социального контракта достаточно широкое. Так, при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии получатели контракта могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.