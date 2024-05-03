На майские праздники в Челябинской области усилят контроль за кострами в лесах

За прошедшие выходные поймали уже 14 поджигателей леса

С начала пожароопасного сезона на Южном Урале свыше тысячи патрульных бригад отправились на мониторинг нарушений правил пожарной безопасности в лесу. Как рассказали в главном управлении лесами области, только за прошедшие праздничные дни зафиксировали 14 нарушителей, разводящих костры в лесах.

Несмотря на то что в Челябинскую область пришла дождливая и прохладная погода, опасность от пожаров остается серьезной. С начала сезона патрульными составлены уже 43 протокола о нарушении правил пожарной безопасности в борах и чащобах.

«В предстоящие праздничные дни количество патрулей будет увеличено, мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности», — отметил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Всего в области инспекторы и сотрудники МВД и МЧС мониторят 1136 маршрутов. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей.