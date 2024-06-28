На маршрут из Челябинска до Вишневой Горки выведут 13 автобусов

В часы пик они будут курсировать с интервалом до восьми минут

В Челябинске на маршрут № 136к с 1 июля выйдет новый перевозчик — ООО «Единение» (руководитель С. В. Маколов). На линии будут работать 13 автобусов малого класса. Интервал движения в часы пик сократится до восьми минут, сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области.



Предыдущий перевозчик ООО «Запсибавто» (руководитель Х. С. Муратов) подал заявление о досрочном расторжении контракта из-за нехватки водителей. Он прекратил обслуживать маршрут сегодня, 28 июня.

Под Челябинском продолжается застройка, поэтому планируется усилить существующие маршруты и ввести новые. Так, планируют увеличить до 17 автобусов малого класса на маршруте № 136к. Это позволит сократить время ожидания транспорта до семи минут в часы пик.

На маршрут № 158к планируют вывести 15 автобусов. С ними интервал сократится до семи минут в час пик. В городе также хотят сделать новый маршрут №222 от ЖК «Твоя привилегия» до улицы Молодогвардейцев. Его будут обслуживать 10 автобусов с интервалом движения 12 минут.

Заявку на обновление транспорта подали в лизинговую компанию. Поставка ожидается в конце этого — начале следующего года.