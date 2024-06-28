Автобусы № 19 и № 91 возглавили список нарушителей правил перевозок в Челябинске

Также власти назвали самые дисциплинированные маршруты

Интеллектуальная транспортная система помогает властям региона контролировать работу общественного транспорта в Челябинске. Все отклонения от схемы движения и невыходы в рейс фиксирует искусственный интеллект. По результатам его работы названы самые дисциплинированные автобусы и отъявленные нарушители.

Лучше всего в Челябинске работают автобусы № 10к (компания «Никита Кожемяка»), № 13к («Тодес»), № 84с («Меркурий»), № 93с (МУП «Служба организации движения»), № 132 («Мегаавто»), № 208 (ИП Осинский Д. В.) и трамвай № 9 («ЧелябГЭТ»).

Хуже всего выполняют свои обязанности по перевозке пассажиров автобусы № 19 («Автолайн»), № 91 («Автотранспортное предприятие 1»), № 35 («Меркурий»), № 40 («Автолайн»), № 33 («Челябгортранс»), № 22а («Альфа»), № 51 («ЗапСибАвто»), № 136к («ЗапСибАвто») и № 128 («Автотранспортное предприятие 1»).

Сейчас в Челябинской агломерации 173 маршрута, из них 122 (70,5%) работают по регулируемому тарифу.

Ранее челябинских перевозчиков оштрафовали за отсутствие терминалов на маршрутах № 19 и 91. Кроме того, челябинцам разрешили ездить в маршрутках № 19 и 91 бесплатно, если водители не принимают к оплате карты.