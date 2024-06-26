Для челябинских садоводов запустят еще один сезонный автобус с ж/д вокзала

Он будет работать по регулируемому тарифу и принимать к оплате транспортные карты

Организатор перевозок Челябинской области с 1 июля запустит еще один сезонный автобус для садоводов. Маршрут № 184 свяжет садовое товарищество «Полет-3» и железнодорожный вокзал Челябинска.

Также на этом автобусе можно будет добраться до поселков Таловка, Малая Сосновка и Полетаево.

«В работе маршрута запланированы следующие промежуточные остановки: Областная больница, ТК „Кольцо“, АМЗ, Сад „Спутник“, Сад „Юбилейный 2“, Сад „Юбилейный 1“, Сад „Медик“, поселки Таловка, Малая Сосновка, ж/д станция Смолино и Полетаево (магазин „Пятерочка“, магазин „Магнит“, Школа)», — говорится в сообщении.

Автобус малого класса будет ходить ежедневно до 30 сентября. Стартовать от ж/д вокзала он будет в 7:45, 10:15, 15:45, 18:15; от садового товарищества — в 9:00, 11:30, 17:00 и 19:30.

«Маршрут введен по просьбам садоводов, чьи участки расположены далеко от станции. Перед запуском автобуса 184 проведена подготовительная работа по улучшению транспортной инфраструктуры в СНТ „Полет-3“», — добавили в ОГКУ.

Отметим, что маршрут будет работать по регулируемому тарифу. Это означает, что у пассажиров будет возможность оплачивать проезд по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, транспорт будет отражаться на онлайн-картах.