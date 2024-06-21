В двух микрорайонах Челябинска установят восемь автобусных остановок

Сейчас ищут подрядчика на выполнение работ

В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется установкой новых автобусных остановок в микрорайонах Академ Риверсайд и Тополиная Аллея. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Всего планируется сделать восемь остановок: «Улица Академика Макеева» (ул. Университетская Набережная, 76), «Улица Наркома Малышева» (ул. Университетская Набережная, 61), «Улица Чичерина» (ул. Университетская Набережная, 105), «Улица Чичерина» (ул. Университетская Набережная, 66а/2), «Улица 40-летия Победы» (ул. Университетская Набережная, 97), «Сквер» (ул. Петра Сумина), «Тополиная Аллея» (ул. Академика Королева, 28), «Тополиная Аллея» (ул. Академика Королева, 4).

Заявки на аукцион принимают до 24 июня. Начальная стоимость контракта — 24 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить работы до 20 сентября.