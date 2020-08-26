Более 6 миллиардов рублей взяли в кредит предприниматели Челябинской области

В банки было направлено более 7 тысяч заявок.

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В период пандемии коронавирусной инфекции для представителей малого и среднего бизнеса были разработаны меры господдержки. Они заключаются в предоставлении кредитов под низкие проценты, чтобы поддерживать на плаву свою деятельность.

И с 1 июня 2020 года можно заключить кредитный договор с банками на выдачу кредита под два процента. Оформить его могут компании из отраслей, пострадавших от последствий пандемии, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Более 7 тысяч заявок уже было направлено в банки бизнесменами Челябинской области.

«92 процента обращений представителей малого и среднего предпринимательства рассмотрено, из них доля фактически выданных кредитов составила 94 процента на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Этим видом поддержки можно воспользоваться до 1 ноября», — сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Также отмечается, что банки продолжают выдавать предпринимателям беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам. Таких заявок поступило около 1,6 тысяч на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.

Всего же, согласно статистике, за шесть месяцев 2020 года банки предоставили представителям малого и среднего бизнеса Челябинской области 75,3 миллиарда рублей кредитом.