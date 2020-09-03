Ирина Гехт ответила на самые важные вопросы об «очке» и «дистанте» в образовании

Удаленное обучение продолжат практиковать.

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1 сентября школьники и студенты Челябинской области сели за парты. После повсеместной истерии на фоне распространения коронавирусной инфекции, мысли родителей резко перескочили на образование детей. Каждые мама и папа желают для своего чада только самого лучшего, а поэтому с началом учебного года начинают переживать о качестве образования, которое он получит.

Вопрос номер один, который сегодня обсуждают на каждом углу: «Как будут учиться дети? Очно или дистанционно? Если очно, то навсегда? Или «удаленка» через некоторое время снова может вернуться? Первый вице-губернатор Ирина Гехт собрала самые обсуждаемые темы и дала разъяснения по каждой из них.

«Очное образование было и остается базовым и нерушимым. Дистанционное — второстепенная и вспомогательная технология. Да, очное образование потребовало перестройки процесса обучения. Что ж, первое время мы будем испытывать закономерные неудобства, но придется потерпеть. Скоро все наладится», — пишет в своем инстаграме первый заместитель главы региона.

Тем не менее, Ирина Гехт отметила, что «дистанционка» нашла и своих поклонников. Некоторые родители высоко оценили все прелести обучения из дома и готовы продолжить практику.

«Все формы образования — очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное — легитимны. А потому мы отрабатываем оргвопросы их доступности для каждой семьи», — отвечает Ирина Гехт.

Отметила первый вице-губернатор и положительные моменты (если можно их таковыми назвать), которые наметились в сузах и вузах регионального значения в период пандемии. Во-первых, возросла привлекательность среднего профобразования. Во-вторых, значительно снизился отток выпускников в столичные вузы. Бывшие школьники стали отдавать предпочтение институтам и университетам Челябинской области.

В окончании Ирина Гехт рассказала, что дала поручение региональному минобру при поддержке родительской общественности организовать процесс обучения с соблюдением всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор. Все недочеты и нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, чтобы школьники и студенты не подвергались риску заразиться коронавирусом в процессе очного обучения.

«Знания, кадры и технологии — главные ресурсы нашего века. Третье: совместно с советом ректоров разработать мероприятия (условно „Абитуриент Южного Урала“) для закрепления „золотого фонда“ выпускников 2021 года в родных пенатах», — заключила Ирина Гехт.

Учителям же должны предложить простую и понятную схему работы в любой из форм образования, включая семейное и индивидуально-дистанционное.