В Минздраве РФ рекомендовали подозревать коронавирус при любых симптомах ОРВИ

Его следует рассматривать вне зависимости от эпидемиологического анамнеза.

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Минздрав Российской Федерации подготовил временные методические рекомендации по лечению ОРВИ в период пандемии коронавируса. Теперь любые случаи заболевания ОРВИ следует рассматривать как подозрение на Covid-19.

«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости коронавирусом. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на Covid-19», — говорится заявлении Минздрава Российской Федерации.

Напомним, что основным источником как ОРВИ, так и коронавируса является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактными путями.

Определить заражение коронавирусной инфекцией, можно лишь путем исследования анализов, взятых из носоглотки пациента. Основания предполагать заболевание дают основные симптомы. Главное — температура тела выше 37,5 градусов вкупе с:

Сухим кашлем;

Одышкой;

Ощущением заложенности в грудной клетке;

Болью в горле;

Насморком и другими катаральными симптомами.

Для профилактики неблагоприятного течения инфекции и развития осложнений Минздрав России рекомендует врачам использование комбинированных схем лечения, включающих как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и препараты, активные в отношении коронавирусной инфекции.

«Лечение должно назначаться как можно раньше, при появлении первых симптомов заболевания без ожидания лабораторного подтверждения диагноза», — сказано в методических рекомендациях.

Но в любом случае перед назначением препаратов, рекомендованных специалистами для лечения Covid-19, необходимо получить согласие самого пациента или же его законного представителя. Само же лечение в амбулаторных условиях рекомендуется проводить под строгим и постоянным контролем врача. А при признаках ухудшения состояния больного, его немедленно нужно перевести в стационар.