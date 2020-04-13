Еще один пациент с коронавирусом госпитализирован в Миассе

Жительница Златоуста с признаками ОРЗ находится в инфекционном отделении.

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В инфекционном отделении городской больницы № 2 города Миасс лежит еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Подтверждение положительных анализов пришло сегодня, 13 апреля, из новосибирской лаборатории «Вектор».

«Пациентка поступила в пятницу, с условно положительным анализом. С признаками заболевания, она была обследована по медицинским показаниям. Сегодня нам сообщили из лаборатории „Вектор“, что результат положительный. Состояние сейчас стабильное, между легкой и средней степенью тяжести. У нее были признаки ОРЗ: температура и кашель, она лечилась дома. Как только условно положительный результат получили, ее госпитализировали», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ врач-инфекционист Екатерина Веселова.

Пациентка была доставлена городскую больницу № 2 из Златоуста. В инфекционном отделении она будет лечиться, пока анализ на коронавирус не покажет отрицательный результат.