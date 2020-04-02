На коронавирус начнут тестировать южноуральцев старше 65 лет

Также будут проверять медиков.

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В Челябинской области продолжают принимать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С понедельника, 6 апреля, начнут тестировать пенсионеров.

«Начнем исследование граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ. Далее планируем эксперимент продолжать и вовлекать все большее количество наших граждан в проверки и исследования на тему коронавируса. Категорию тех, кто может пройти исследования, будем расширять», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона добавил, что тесты будут проходить медицинские работники, которые напрямую контактируют с заразившимися. Исследуют и тех, кто занимается забором крови.