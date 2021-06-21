На Комсомольском проспекте в Челябинске продолжат устанавливать островки безопасности

Независимая экспертиза поддержала их обустройство

Результаты экспертизы по ремонту Комсомольского проспекта, которые стали известны накануне, показали обоснованность установки рефюжей (островков безопасности). Несмотря на то что жители выступали против их появления, подрядчик продолжит укладывать островки безопасности, сообщил на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Экспертом поддержаны те технические решения, которые мы внедряем на Комсомольском проспекте. Есть локальные замечания, специалисты комитета дорожного хозяйства их изучают сейчас. Будем продолжать те работы, которые были приостановлены. Также проводится проверка прокуратуры по обоснованности проведения видов работ по ремонту на Комсомольском проспекте. В детали, технические вещи, в ширину островков, например, они не будут вникать», — доложил Максим Куляшов.

«А кто будет вникать? Вы мне предлагаете вникнуть что ли?» — спросила Наталья Котова.

«Нет, мы выслушали специалистов, экспертов. С чем-то мы согласились, где-то есть свое мнение. Будем докладывать вам по тому варианту, который в итоге будем предлагать», — ответил замглавы.

Напомним, начало работ на Комсомольском проспекте вызвало недовольство со стороны горожан. Например, челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.

4 июня в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте.

После этого Наталья Котова поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам. На время экспертизы выполнение этого вида работ приостановили.

17 июня в Челябинске стали известны первые итоги экспертизы, которую провели по проекту ремонта Комсомольского проспекта. Специалисты поддержали технические решения, которые использованы подрядчиком: установку рефюжей (островки безопасности), обустройство выделенной полосы для общественного транспорта, дублирующие знаки над проезжей частью и другие.