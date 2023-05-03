На Комсомольском проспекте Челябинска до конца недели высадят 90 мелколиственных лип

Озеленение идет от Свердловского проспекта до улицы Пионерской

В Челябинске продолжается озеленение. На этот раз работы идут на участке вдоль Комсомольского проспекта, здесь высадят 90 мелколиственных лип. В комитете дорожного хозяйства города рассказали, что подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп» проведет высадку на этой неделе.

На сегодня вдоль проспекта уже высадили 59 лип. Работы идут на участке от Свердловского проспекта до улицы Пионерской.

Напомним, ранее этот же подрядчик, ООО «Урал-Сервис-Групп», занимался высадкой 27 молодых сосен на пересечении улиц Дарвина и Блюхера. Более 20 лиственниц высадили на улице 40-летия Победы. Еще 26 голубых елей и четыре лиственницы появились в сквере на площади Павших Революционеров.

Липа мелколистная считается одним из фаворитов в городском озеленении. Ее отмечают за устойчивость к загрязненному воздуху, ветрам. Она неприхотлива к почве, легко переносит стрижку и хорошо сохраняет форму.