Пятёрка игроков «Трактора» стала гостями шоу «Свободный лёд»

В рамках программы они подвели итоги прошедшего сезона.

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Игроки хоккейного клуба «Трактор» стали гостями очередного выпуска хоккейного шоу «Свободный лёд». Нападающие Лукаш Седлак и Вячеслав Основин, защитники Виталий Меньшиков и Илья Карпухин, а также вратарь Иван Федотов подвели итоги прошедшего сезона.

Хоккеисты откровенно высказали мнения, почему регулярный чемпионат «чёрно-белым», не удался также они рассказали о хоккейном закулисье и обозначили планы на будущее.

«Это была интересная и откровенная беседа. Болельщики получат ответы на многие интересующие их вопросы в контексте сезона, а также узнают много нового из закулисной жизни игроков», — рассказал автор проекта Константин Устьянцев.

Смотрите новый выпуск «Свободного льда» 9 марта в 18:45 на телеканале ОТВ.