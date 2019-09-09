До конца 2019 года в Челябинске появится 20 новых общественных пространств

О том, что благоустроят, рассказала врип главы города Наталья Котова.

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В Челябинске до конца 2019 года будет благоустроено 20 новых общественных пространств. Объекты, размещенные в Центральном и Советском районах города, уже частично меняются. Среди них: площадь Ярославского, бульвар Славы, Алое поле, улица Тернопольская, сквер на улице Елькина и многое другое.

«Набережную реки Миасс мы планируем сделать красивой и современной, от Концертного зала имени С. С. Прокофьева до объекта, который мы называем "конгресс-холл". На территории набережной будет участок с подходом к воде, "Сквер искусств". Контракты на реконструкцию набережной от улицы Красной до улицы Кирова уже заключены. В этом году проведут только укрепление, все работы должны завершиться к июлю 2020 года», — подчеркнула временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова.

Врип главы города подчеркнула, что сейчас идет точечная работа по приведению в порядок общественных пространств. В ближайшие пять лет городу ждут большме изменения. Так, в планах создание большого парка на Северо-Западе, продолжение и благоустройство эко-тропы. Все это для того, чтобы молодые семьи хотели остаться в Челябинске.