На карьерах в Челябинске после гибели 17‑летней девушки установили запрещающие знаки

Официальный запрет на купание действовал и ранее, но не соблюдался

В Челябинске после смерти 17-летней девушки на Изумрудном карьере установили знаки «Купание запрещено» на этом и Голубом карьере. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, уполномоченные органы провели рейды, в ходе которых выявили многочисленные факты купания на запрещенных для этого водных объектах. В отношении нарушителей составили административные протоколы. Купающимся в неположенных местах грозят штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.

«По требованию прокуратуры наведен порядок на территории, прилегающей к водному объекту „Шершневский каменный карьер“, убран скопившийся бытовой мусор», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия, в рамках которых горожанам рассказывают об опасности купания на необорудованных пляжах.

Напомним, днем 30 июля в карьере в Красноармейском районе утонул житель Челябинска. Спасатели достали тело погибшего с расстояния 10 метров от берега карьера.

В Копейске на Песочном карьере утонул 59-летний мужчина. Об этом 26 июля сообщили в администрации города.

В Челябинске расположены 18 оборудованных пляжей, которые отвечают всем нормам безопасности. Полный список — в материале ИА «Первое областное».