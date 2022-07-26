В Копейске 59‑летний мужчина утонул в карьере

Погибший находился в состоянии опьянения

В Копейске на Песочном карьере утонул 59-летний мужчина. Об этом сегодня, 26 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации города.

ЧП случилось накануне днем. Мужчина купался в не оборудованной для отдыха зоне в состоянии алкогольного опьянения.

«Буквально за несколько часов до происшествия был проведен рейд по водным объектам, спасатели беседовали с отдыхающими и объясняли правила поведения на воде. Напоминаем, что купаться можно только в специально оборудованных местах», — уточнили в администрации города.

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