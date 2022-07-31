44-летний мужчина утонул в карьере в Челябинской области

Челябинец отправился купаться и не вернулся на берег

Днем 30 июля в карьере в Красноармейском районе утонул житель Челябинска. Спасатели достали тело погибшего с расстояния 10 метров от берега, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Трагедия произошла в деревне Сычево. 44-летний мужчина сначала наблюдал за рыбаком, а потом решил к нему подойти. Мужчины познакомились, поговорили о жизни, рыбалке. После этого челябинец решил искупаться. Он уплыл от берега на несколько метров и вдруг исчез из поля зрения своего нового знакомого. Последний сразу же обратился в полицию.

«Дежурная смена Мобильного отряда начала поиск от места входа пропавшего в воду, которое указал рыбак. После двухчасового обследования акватории с лодки с применением „кошки“ тело утонувшего было обнаружено в 10-ти метрах от берега и на глубине около трех метров, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели вновь запоминают южноуральцам о том, что купаться в карьерах запрещено. Почему — читайте в нашем материале.