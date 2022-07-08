Мэрия Челябинска опубликовала список оборудованных пляжей для купания

Рассказываем, где можно провести выходные

В ближайшие выходные в Челябинске ожидается долгожданное потепление. Многие, вероятно, выберут провести свой отдых у водоемов. Горожанам рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Список с адресами опубликовала мэрия.

«В черте города расположены 18 оборудованных пляжей, которые отвечают всем нормам безопасности, на трех из них запрещено купаться либо из-за особенностей рельефа, либо из-за близости к гидротехническим сооружениям. На официально разрешенных местах отдыха несут дежурство матросы-спасатели», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Муниципальные пляжи оборудованы навесами, чтобы укрыться от солнца. Также на их территориях есть туалеты, мусорные контейнеры и система видеонаблюдения. Для отдыхающих обустроены спуски в воду и настилы. Посещение таких пляжей свободное.

Адреса муниципальных пляжей:

—пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1А, Первое озеро;

— пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная, Первое озеро;

— пляж «Шершневский», ул. Шершневский бор, 6/1, Шершневское водохранилище;

— пляж «Городской», ул. Худякова, Шершневское водохранилище. Пляжный отдых без купания!

— пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79), озеро Смолино;

— пляж «Смолинский», Смолино, пер. Дачный, 2А/2, озеро Смолино;

— пляж «Белый парус», ул. Центральная, 3В/1, (Шершни) Шершневское водохранилище;

— пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская, озеро Смолино;

— пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, озеро Первое.

Также в Челябинске есть платные пляжи:

— пляж «Солнечный берег» в районе дома № 70\1 по ул. Хуторной, озеро Смолино;

— пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной, оз. Смолино;

— пляж «Каспийский берег», ул. Центральная, 3В/1, (Шершни), Шершневское водохранилище. Пляжный отдых без купания!

— Центр активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища, Шершневское водохранилище. Пляжный отдых без купания!

— пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ), Шершневское водохранилище;

— пляж «Восточный берег» рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова — ул. Хохрякова, озеро Первое;

— пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118, озеро Смолино;

— пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114, озеро Смолино;

— пляж Tanzania Relax Beach, ул. Чапаева, 96Б, озеро Смолино.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Челябинской области проверил качество воды в озерах Челябинска. Результаты исследования показали, что купаться нельзя в трех городских водоемах.