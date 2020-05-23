На карантине без долгов: челябинцам простят пени за отопление и ГВС

Для этого необходимо заплатить долг в течение определённого времени.

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Компания «Уралэнергосбыт» объявила о начале акции «На карантине без долгов — пени под амнистию!». Благодаря ей жителям многоквартирных домов простят пени за просроченные платежи за отопление и горячую воду. Подробнее сообщили на сайте компании.

«Жителям многоквартирных домов, погасившим задолженность за отопление и горячее водоснабжение в срок до 31 мая 2020 года, простят пени, начисленные вплоть до 30 марта 2020 года. Акция не распространяется на случаи, когда пени уже подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются в порядке исполнительного производства»,— сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыт», являющейся агентом АО «УСТЭК-Челябинск».

Однако в компании помнят о режиме самоизоляции в Челябинской области, а потому сообщают, что заплатить за тепло и горячую воду можно не выходя из дома. Например, через мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатёж», в личном кабинете «Челиндбанка» для держателей карт этого банка, в личном кабинете системы «Город» для держателей карт Челябинвестбанка, а также в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «ГЦНКП».

Подробнее об акции или задолженности можно узнать по телефону расчетного центра, указанному в вашем платежном документе. Подробности проведения акции доступны на сайтах uralsbyt.ru и ustekchel.ru.