Котельная, которая должна отапливать дома жителей старой части Сатки, еще не готова

Поставщиком тепла вновь временно выступит Саткинский чугуноплавильный завод.

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В Челябинской области уже частично стартовал отопительный сезон. Однако не все муниципалитеты региона оказались готовы подать тепло в дома южноуральцев. Например, в Сатке, несмотря на общую готовность района, вовремя не запустится новая котельная, которая должна поставлять тепло в дома жителей «старой» части города.

«Один из районов города отапливала котельная чугуноплавильного завода. Руководство решило от этого отказаться. Администрация заключила договор концессии с новым предприятием, которое взяло на себя обязательство построить новую котельную и подключить людей к теплу. В установленные муниципалитетом сроки, с 15 по 21 сентября, концессионер не успевает запустить отопление», — сообщил первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Для того, чтобы жители старой части города не осталась без отопления, администрация заключила соглашение с предприятием, которое много лет отапливало данный район города.

Саткинский чугуноплавильный завод более 50 лет являлся поставщиком тепла и горячей воды. Однако теплоснабжение не является основной деятельностью предприятия, являться поставщиком на постоянной основе оно больше не может.

«Монтаж новой котельной в старой части ещё не завершён. Однако без тепла жители не останутся. Подать тепло в МКД и социальные объекты готов АО СЧПЗ, а после окончания работ, в конце октября, начале ноября, будет проведен перезапуск с подключением к новой котельной», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в администрации Саткинского района.

Информацию о том, что тепло в дома, квартиры и соцобъекты поступит вновь от Саткинского чугуноплавильного завода, подтвердили в пресс-службе предприятия.

«В 2020 году основным поставщиком тепловой энергии в старой части стало АО „Энергосистемы“, специалисты которого строят современную котельную, которая будет обеспечивать жителей многоквартирных домов старой Сатки горячей водой и теплом. Ввиду того, что строительство новой котельной не завершено, между администрацией АО „Энергосистемы“ и АО СЧПЗ было достигнуто соглашение сроком до 30 октября 2020 года о том, что АО СЧПЗ будет поставлять тепловую энергию „Энергосистемам“, а они в свою очередь уже потребителям», — отметили в пресс-службе АО СЧПЗ.

Стартовать отопительный сезон в Сатке должен уже 21 сентября.

Напомним, что вчера, 16 сентября 2020 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ВКС с главами районов, где подчеркнул, что тепло в квартирах южноуральцев должно появиться вовремя. Кроме того, глава региона отметил, что данная работа является первостепенной, а главы муниципалитетов должны лично ее проконтролировать.