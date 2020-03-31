На карантин закрыли Костанайскую область

Блок-посты начнут работать вечером 31 марта.

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Въезды и выезды закрываются в Костанайской области с 31 марта. У гостей и тех, кто находится здесь по работе, есть время до 22 часов, чтобы покинуть область. Внутри региона также запрещаются междугородние автобусные перевозки. Выехать в Россию смогут только дипломаты, транзитные и местные грузовые машины с товарами и продуктами.

«В целях недопущения объезда блок-постов на объездных дорогах будет осуществляться патрулирование сотрудниками полиции. То есть объезд на транспорте, в пешем порядке», — прокомментировал начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Между населенными пунктами будет ходить только торговый, а также личный легковой транспорт и пассажирские такси. Въезд на территорию области запрещается всем иностранцам и жителям других регионов Казахстана.