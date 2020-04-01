Губернатор ответил, как долго продлится режим самоизоляции в Челябинской области

Глава региона подчеркнул, что все зависит от развития ситуации.

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В Челябинской области действует всеобщий режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер ответил на вопрос, как долго продлится карантин. По его словам, он продолжится до того момента, пока опасность будет преодолена.

«Вы видите, ситуация меняется, меняется в динамике. Поэтому я бы сейчас не стал строить прогнозы. В первую очередь мы исходим из динамики распространения болезни — цифры я каждый день озвучиваю, информация открыта», — ответил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в зависимости от этой динамики и будут приниматься дальнейшие решения.