На карантин уходят челябинские семьи

Родители и дети изолируются дома.

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Семья Ивановых ушли на самоизоляцию три дня назад. Старший ребенок Мирослав создает из пластилина супергероев, а его младшая сестренка Саша рассказывает о персонажах «Щенячьего патруля».

У Мирослава в школе каникулы, а Сашу в детский сад не водят. Полина, мама, перешла на удаленный график работы, чтобы все время проводить с детьми, да и самой не заболеть.

«Я полностью перестала выходить в магазины в большие. Стараюсь продукты закупать онлайн. Доставка домой. Мы с детьми выходим только с собакой гулять. Стараемся не ходить ни в театры, ни в кафе. Ограничились пока», — рассказывает челябинка Полина Иванова.

Психологи считают, что карантин не только сохранит здоровье, но и укрепит семью.

«Это позволяет членам семьи договариваться между собой. Находить новые точки соприкосновения. Новые варианты сотрудничества», — комментирует психолог Александр Сорокин.

Также специалисты советуют использовать время карантина для личностного роста: смотреть образовательные видео или, например, читать книги.