«Берут не всех»: кому положены места в дежурных группах детсадов на нерабочей неделе

Челябинец пожаловался, что им отказали из-за «неподходящей» профессии..

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По распоряжению президента страны следующая неделя для граждан будет нерабочей. Исключение составят сотрудники служб жизнеобеспечения. Закроются и детские сады, но в каждом из них будет работать дежурная группа для детей, оба родителя которых все-таки будут продолжать трудиться. Об этом также накануне сообщил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Житель Курчатовского района рассказал корреспонденту сайта «Первый областной», что его ребенку отказывают в месте в дежурной группе детского сада. Мотивируют решение в учреждении тем, что ни он, ни его супруга не являются сотрудниками силовых структур, МЧС или больниц.

«В распоряжении Алексея Текслера русским языком написано, что если двое из родителей работают на следующей неделе, то детские сады должны принять ребенка. Но наш детский сад говорит, что они принимают только детей силовиков, МЧС, больниц, но так как мы ими не являемся, нам место в дежурной группе не положено. и как бы вопрос: что нам делать-то? в понедельник вопрос решать в понедельник?», — сетует мужчина.

В Комитете по делам образования города Челябинска пояснили, что работа ведется в рамках распоряжения, опубликованном Министерством труда. В нем перечислен обширный список категорий людей, чьи дети будут приниматься в дежурные группы с 30 марта по 3 апреля.

«Мы давали рекомендации, что дежурные группы созданы для тех детей, чьи родители работают в службах жизнеобечпечения и будут заняты в эти дни. Эти меры были приняты как раз для того, чтобы максимально разобщить население, соответственно, нужно руководствоваться распоряжением минтруда, кого оно касается», — пояснила пресс-секретарь комитета Екатерина Самарина.

Кроме того, она добавила, что каждый отдельный случай в Комитете по делам образования готовы рассмотреть отдельно. Для этого необходимо обратиться по телефону горячей линии: 8 (351) 266-54-40.

Отметим, что во время роста случаев заражения родителям рекомендуют минимизировать контакты детей с другими людьми. В частности, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова рекомендует отказаться даже от прогулок на детских площадках.

«Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию», — сказала Руженцова в интервью телеканалу «Россия-24».

Ограничительные меры в стране и в регионе ввели для того, чтобы сохранить жизни и здоровье граждан во время распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в Челябинской области на данный момент зарегистрированы 20 зараженных COVID-19. 8 случаев уже подтверждены лабораторией «Вектор» в Новосибирске, 12 человек ждут подтверждения результатов.