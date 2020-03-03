Временное снижение скорости ввели для водителей на границе с Казахстаном

Это связано с установкой пешеходного моста.

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В Челябинске введено ограничение в виде снижения скорости для автомобилистов. Это связано с работами по установке модульного пешеходного перехода на автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан.

Пока рабочие будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода, движение будет остановлено полностью. Ограничение будет действовать 3 марта с 23.00 до 23.40. Также с 22.00 до 00.40 4 марта будет производиться сборка-разборка автомобильного крана для монтажа.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону 8 (351) 266-65-63.