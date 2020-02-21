Автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан вновь возобновлены

Об этом сообщили в автовокзале «Центральный».

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Временно были закрыты автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан, связанные с ухудшением погодных условий в соседнем государстве, которые наблюдались 20 февраля.

Но сегодня, 21 февраля, все дороги вновь открылись и рейсы вновь стали доступны.

«На сегодня запланировано четыре рейса, билеты на них в продаже, места ещё есть», — рассказали в автовокзале «Центральный».

Отметим, что из-за метелей и оттепели проезд был очень затруднён. Также пробок на магистралях в районе пропускных пунктов не наблюдается.

На данный момент в Казахстане преимущественно солнечно, осадков не ожидается, температура воздуха находится на отметке -7 градусов по Цельсию.