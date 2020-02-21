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Временно были закрыты автобусные рейсы из Челябинска в Казахстан, связанные с ухудшением погодных условий в соседнем государстве, которые наблюдались 20 февраля.
Но сегодня, 21 февраля, все дороги вновь открылись и рейсы вновь стали доступны.
«На сегодня запланировано четыре рейса, билеты на них в продаже, места ещё есть», — рассказали в автовокзале «Центральный».
Отметим, что из-за метелей и оттепели проезд был очень затруднён. Также пробок на магистралях в районе пропускных пунктов не наблюдается.
На данный момент в Казахстане преимущественно солнечно, осадков не ожидается, температура воздуха находится на отметке -7 градусов по Цельсию.