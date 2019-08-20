На Гран-при по фигурному катанию в Челябинске будут работать около 100 волонтеров

Добровольцы будут помогать как зрителям, так и спортсменам.

Зрителям и участникам этапа Гран-при по фигурному катанию, который совсем скоро пройдет в Челябинске, будут помогать волонтеры. Об этом медиахолдингу ОТВ рассказала руководитель волонтерского корпуса Алена Персидская.

По её словам, на данный момент штаб уже полностью сформирован. Помогать в организации и проведении мероприятия будут 90 волонтеров. Некоторые из них хорошо владеют различными иностранными языками.

«Ребята с лингвистического направления проходили отбор, где их проверяли на знание языка. И поскольку стран-участниц целых 36, у нас представлено большое разнообразие языков: от английского и немецкого до китайского и корейского», — рассказала Алена Персидская.

Кроме лингвистического отдела, в корпусе есть волонтеры спортивного направления, которые будут помогать спортсменам в проведении тренировок, а также добровольцы, которые занимаются работой со СМИ. Однако больше всего людей будут задействованы в работе со зрителями

«Их задача — помогать зрителям в навигации по ледовой арене „Трактор“, а также просто развлекать их», — объяснила Алена Персидская.

Также сейчас, по словам руководителя волонтерского корпуса, заканчивается подготовка по обучению добровольцев, и в скором времени волонтеры приступят к работе на самой ледовой арене «Трактор».

Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 12 по 14 сентября. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн-агрегаторах продажи.