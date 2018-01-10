/ 150 автомобилей собрались в новогоднюю подвижную снежинку в Магнитогорске

Итоги праздничного флешмоба представили после Рождества.

В Магнитогорске автолюбители не остались в стороне от новогодних флешмобов. Прямо перед праздником они собрались в большую красивую и подвижную снежинку. После Рождества автомобилисты презентовали видео. Всего во флешмобе приняло участие 150 автомобилей. Большая их часть была в центре, образовав снежинку. Еще несколько машин выстроились в три маленькие фигуры. Завершали построение цифры «2018».



Флешмоб, как всегда, проходил за ареной «Металлург» на большой парковке. Сотрудники полиции дежурили на въезде и не впускали тех, кто не участвует во флешмобе, чтобы общий вид картинки не был испорчен. Заявки на участие принимали от всех желающих автомобилистов, состоящих в группе «На дорогах Магнитки». — рассказал сайту «Первый областной» организатор флешмоба Константин Майкин.

Добавим, что в 2016 году магнитогорцы также участвовали в новогоднем флешмобе. Тогда на площадку возле арены «Металлург» прибыли 104 автомобиля, они выстроились в праздничную елку.



Напомним, перед 2018 годом южноуральцы получили две открытки от автомобилистов. В первую собралась банда челябинских внедорожников. Они выстроились в 90-метровую елку. Авторами второй открытки выступили сотрудники МВД.