На главной площади Челябинска начали монтировать дом для Деда Мороза

В нем каждый желающий сможет навестить новогоднего волшебника и его внучку и загадать желание.

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На главной площади Челябинска в новогодние праздники можно будет прийти в гости к Деду Морозу и Снегурочке. В центре города уже начали монтировать дом, где детишки смогут рассказать стишки, подарить елочную игрушку волшебнику из Великого Устюга или опустить свое письмо в загадочную книгу желаний.

Дом обещает быть не менее сказочным, чем его обитатели.

«Слева от дома планируется небольшой дворик и терраса. Сейчас дом еще собирается, будут установлены стропила, установлена кровля, внутрь установят отопительные приборы. Будет нарядно и празднично, ни один ребенок не останется равнодушным», — рассказал Николай Худяков, представитель строительной компании «Каркасдомстрой».

Дед Мороз будет ждать детишек в гости с 25 по 30 декабря и пробудет с 17:00 до 21:00, 31 декабря с 16:00 до 21:00 и со 2 по 8 января с 12 до 21:00 часа. Родители смогут здесь же приобрести подарки, а сказочные персонажи подарят их ребенку.

Такой подарок жителям мегаполиса совместно с северными волшебниками решил сделать медиахолдинг ОТВ. После того, как праздники закончатся, дом разберут также быстро, как и собрали, и уберут с площади. А Дед Мороз со Снегурочкой отправятся обратно в Великий Устюг.