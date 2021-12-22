На гастрономический фестиваль в Миассе запустят автобусы из Челябинска

Участники попробуют бешбармак из осетра, отпразднуют День гуся и купят локальные продукты

В окрестностях Миасса и в самом городе с 1 по 5 января 2022 года будет проходить гастрономический фестиваль «Счастье быть». Чтобы было проще добраться до основных локаций этого мероприятия, из Челябинска запустят специальные рейсы. Автобусы будут отправляться с 9 часов утра с интервалом 15 минут с 2 по 5 января, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области. Стоимость билета туда — обратно составляет 300 рублей. Забронировать место можно на официальном сайте фестиваля.

Откроется гастрономический праздник в первый день 2022 года «похмельным бранчем». 2 и 3 января участники фестиваля побывают на экоферме на Соколином пригорье, где продегустируют осетровый бешбармак и шурпу из козленка. Также гостей мероприятия будут угощать шеф-бармен Данила Мясникова и шеф-повар из Екатеринбурга Дмитрий Командовский.

4 января фестиваль переместится в Port-Market в Миассе. Гостей ждут уличная еда, интерактивная выставка локальных продуктов, лекции и мастер-классы, дегустации сыра, хамона, меда. Также состоится показ короткометражного кино.

В деревню Веселовка участники фестиваля отправятся 5 января. Туркомплекс «Веселая мельница» станет площадкой праздника гуся. Организаторы проведут конкурсы, можно будет покататься по окрестностям и пройти по тропе Емельяна Пугачева. Главным блюдом дня станет рассольник из гуся по старинному рецепту.

Один из организаторов фестиваля «Счастье быть» и его идейный вдохновитель — Дмитрий Назаров, владелец миасской компании «Революция вкуса», которая занимается производством сыров, йогуртов, мясных деликатесов и консервов. В прошлом году мероприятие проходило в другом формате — целую неделю лавки со стрит-фудом находились у стадиона «Труд» в Миассе. Событие собрало более 50 тыс. гостей, а участники приезжали из четырех регионов России. Как объяснили организаторы, смена концепции связана с новыми ковидными ограничениями.