В Челябинске пройдет фестиваль японского кино

Фильмы покажут на языке оригинала, но с русскими субтитрами

В Челябинске с 16 декабря по 16 января состоится Фестиваля японской культуры. Вместе с ним в городе проведут VII Фестиваль японского кино. На больших экранах покажут фильмы от режиссеров страны восходящего солнца. Все картины будут транслировать на языке оригинала, но с русскими субтитрами.



В программе кинофеста фильмы «Сказка о самурайской кухне» (17 декабря в Исторической музее Южного Урала), «Сясин Косиэн» и «Электричка Ханкю» (18 декабря в театральном корпусе ЧелГУ), аниме «Ловцы забытых голосов» и фильм «Тебе от меня» (21 декабря в Гимназии № 1). На все показы вход свободный, но требуется QR-код.

Подробная программа фестиваля по ссылке. Организаторы предупреждают, что расписание может меняться.

Отметим, что для Фестиваля японской культуры также подготовили ряд лекций и мастер-классов. Желающих приглашают записаться на занятия по японской живописи, по тэмари — это искусство вышивки на шарах — и каллиграфии. Расписание лекций и мастер-классов также есть в программе.

Фестиваль проводит Посольство Японии в России. На открытие приедет Икэками Масаки — министр, заведующий Информационным отделом Посольства Японии в России.

Напомним, что накануне в челябинской филармонии выступил японский дирижер Кеничи Симура. Под его руководством Южно-Уральский симфонический оркестр сыграл саундтреки из аниме «Стальной алхимик», «Темный дворецкий» и «Атака Титанов».