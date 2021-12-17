Магнитогорская команда КВН отправится на международный фестиваль КиВиН-2022

Магнитогорцы стали чемпионами отборочного тура тюменской лиги КВН

Команда КВН «Марс» получила кубок чемпиона в отборочном туре тюменской лиги КВН. Участники выступят на международном фестивале «КиВиН-2022», который пройдет в январе в Сочи.



Сезон тюменской лиги начался в марте 2021 года. По итогам четырех игр в финал вышли семь команд из Тюмени, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Татарска, Самары и Магнитогорска.

«Марс» набрали 10 баллов по итогам трех конкурсов и стали победителями отборочного тура.

Это не первая поездка команды на фестиваль. В 2021 году "Марс" принимали участие в 32-ом Международном фестивале «КиВиН-2021».