В Белгороде завершился Всероссийский II фестиваль чемпионов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО», в котором южноуральские спортсмены заняли второе место, а саткинец Павел Бичигов в забеге на 30 метров в возрастной группе «40—49 лет» установил рекорд России, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Всего во II «Играх ГТО» приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 38 субъектов РФ. В командном этапе Челябинскую область представляли спортсмены из Магнитогорска, они заняли второе место. В индивидуальных забегах отличился еще один южноуральский спортсмен — 41-летний Павел Бичигов из Сатки. В беге на 30 метров он поднялся на 8-ю ступень.
«Гордимся нашими ребятами. Приятно видеть, что в Челябинской области возрожденный комплекс ГТО популярен среди молодежи. За каждой медалью стоит большая сплоченная команда — спортсмены, тренеры, семья и близкие. Мы в очередной раз убедились, что у нас спортивный регион и южноуральские воспитанники достойно представляют Челябинскую область на соревнованиях всероссийского уровня», — рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
В личном зачете Павел стал обладателем рекорда России с результатом 3.99 в забеге на 30 метров в возрастной группе «40—49 лет». Спортсмен занимает 6-ю строчку в мировом рейтинге, является неоднократным победителем чемпионатов России.
«Я не мог иначе! Настрой изначально был таким. Соперники все очень подготовленные — сильнейшие люди России выполняли упражнения под строгим надзором судей. Неподготовленному человеку сделать это практически невозможно», — отметил Павел.
Всего в решающей командной гонке было два забега по 8 команд-финалистов от регионов, которые прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков).
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