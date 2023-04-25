В челябинской галерее пройдет фестиваль этно‑джаза и поэтической импровизации

В программе лаборатории «Звук и краски» — выставка картин, дискуссии, импровизации и концерт

В Галерее Паркер 1 мая стартует фестиваль искусств «Звук и краски». Главная особенность фестиваля — слияние тюркской культуры с современным джазом. На открытии выступит этнический проект Kozgon («Ворон» на татарском). Его участники соединяют традиционную тюркскую музыку с джазовой импровизацией.



У фестиваля-лаборатории большая программа на несколько дней. Кроме джаза запланирована поэтическая импровизация и выставка работ южноуральских художников, которые хранятся в фонде галереи.

Есть и интерактивная часть — дискуссии о современном искусстве. Одна из них, на тему «Современный мегаполис — город-завод или креативное пространство? В поисках выхода», пройдет 3 мая. Участие в обсуждении примут культурологи, поэты и музыканты из Уфы и Челябинска. Например, пианист Азамат Хасаншин, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.

Есть в программе и классическая музыка. 5 мая струнный квартет солистов Челябинской филармонии будет играть классику французской академической музыки — сочинения Оливье Мессиана.

Главная цель фестиваля — объединить разные жанры и виды искусства: этническую музыку и джаз, стихи и картины. Отсюда и название «Звук и краски». Полная афиша фестиваля — на сайте Галереи Паркер.

Фестиваль «Звук и краски» проходил и раньше, но в прошлые годы это был просто однодневный концерт, совмещенный с выставкой живописи. В 2023 году все переросло в большой фестиваль. Лаборатория «Звук и краски» пройдет с 1 мая по 11 июля. 12+