В Челябинской области к концу 2030 года приведут к норме региональные дороги

А пока миндортранс заявил, что 85% транспортных магистралей соответствуют высоким стандартам

Дороги в Челябинской области приведут в порядок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» к 2030 году. Общая протяженность региональных дорог опорной сети на Южном Урале сейчас составляет более 2000 км. 85% из них уже находятся в нормативном состоянии, а это 1,7 тысячи километра. Рассказываем, где сейчас проводятся ремонтные работы и, как следствие, могут возникать транспортные заторы.

«В текущем сезоне дорожные службы завершают капитальный ремонт участка дороги Бирск (Башкортостан) — Тастуба — Сатка, протяженностью 13 км. Эта трасса играет стратегическую роль для юго-западной части области, обеспечивая надежную транспортную связь с соседними регионами», — сообщает миндортранс Челябинской области.

Кроме того, продолжаются работы на важнейших трассах, таких как Куса — Златоуст и автодорога М-5 «Урал». Значительные объемы обновлений запланированы и для автодороги Троицк — Степное в Пластовском районе, где в этом году ремонтируются два участка общей протяженностью 10,6 км.

Особое внимание уделяется трассе Вахрушево (Копейск) — Долгодеревенское, где в 2025 году планируется ремонт 5 км участков. Одним из самых масштабных объектов остается Обход города Челябинска, работы на котором охватывают несколько участков общей протяженностью порядка 17 км.

Также завершен ремонт ключевого участка трассы Южноуральск — Магнитогорск, и в настоящее время готовится акт ввода объекта. Эта дорога соединяет важнейшие промышленные центры региона. Капитальный ремонт продолжается на участке Красноуфимск (Свердловская область) — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли, протяженность которого составляет 6,9 км.

Благодаря системной работе по модернизации опорной сети, улучшается безопасность и комфорт передвижения, создаются условия для развития экономики, бизнеса и туризма в Челябинской области.